Dal videogame al CittadinoMb: «Vi racconto la mia vita da cosplayer»

Dal videogioco “World of Warcraft” alla redazione del Cittadino di Monza: Sylvanas Windrunner si racconta per la prima volta. In Brianza tutti la conoscono come Elisa Mollica, una 42enne nata a Messina e ora residente a Desio. Recentemente è stata tra i protagonisti della Milan Games Week, dove ha partecipato a un evento sponsorizzato dalla Banca Intesa San Paolo. In un’intervista esclusiva per il Cittadino Young parla della sua attività di Cosplayer e di come questa sia diventata per lei anche un’occasione di riscatto dalla malattia. Nella video intervista, invece, racconta nel dettaglio quando e come è nata questa passione e i traguardi che le ha permesso di raggiungere fino ad oggi. (intervista di Beatrice Beretti)

