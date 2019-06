Dal calcio pro alla musica: i gemelli Filippini protagonisti alla Seregno Sport Week

La terza giornata di attività della Seregno Sport Week, cartellone di avvenimenti sportivi promosso dall’amministrazione comunale di Seregno, con la collaborazione della Consulta dello sport, che proseguirà fino a domenica 9 giugno, è stata caratterizzata da due ospiti arrivati in una veste per molti sconosciuta. Antonio ed Emanuele Filippini, celebri gemelli bresciani capaci di essere per parecchio protagonisti del mondo del calcio professionistico, si sono infatti esibiti in versione di musicisti sul palco del Gelsia Village di via alla Porada. Antonio, leader della band Antonio Filippini & the Stalkers, ha infatti accolto il fratello Emanuele, che ha dato prova di sé come cantante, nel contesto di un pomeriggio che è stato salutato con simpatia dal pubblico presente.

LEGGI Seregno Sport Week parte alla grande: più di mille persone all’inaugurazione - VIDEO

GUARDA Seregno Sport Week parte in bici

GUARDA Le foto dell’inaugurazione

Paolo Colzani

Altri articoli