Da Monza alle medaglie d’oro agli Europei dell’Italia: la storia dello speaker del Vero Volley, Roberto Sciannamea

Dalla stagione 2017-18 lo speaker pugliese Roberto Sciannamea racconta le partite delle prime squadre del Consorzio Vero Volley dal bordo campo dell’Arena di Monza. Classe 1988, di professione legale in una grande azienda a Milano, la passione per la pallavolo è valsa a Sciannamea la chiamata della federazione europea Cev per commentare le finalissime degli Europei femminile e maschile, entrambi vinti dall’Italia (rispettivamente contro Serbia e Slovenia). “Un’emozione indescrivibile trovarmi a commentare in diretta i successi azzurri. Adesso non vedo l’ora di riabbracciare il pubblico monzese all’Arena”. Con cui tornerà in Europa con le coppe (Champions League con le donne).