Da Lissone alla Riviera: Raffaele Di Stasio tra i pizzaioli top di Casa Sanremo 2022

Il 30 gennaio inizia l'avventura in Riviera di Raffaele Di Stasio, pizzaiolo lissonese chiamato dal coach Enzo Piedimonte insieme ad altri colleghi per predisporre il catering di cantanti e vip durante il Festival di Sanremo. Amico di Piedimonte, che ne ha apprezzato le capacità già nella sesta edizione del cooking show televisivo Master Pizza Champion, il talent show dedicato ai professionisti della cosiddetta arte bianca, Di Stasio fa ora il suo esordio a SanRemo dove insieme ad altri professionisti top provenienti da ogni parte d'Italia sfornerà pizze a getto continuo per soddisfare i gusti dei protagonisti. Con un occhio rivolto alla Brianza e alla sua Lissone in particolare, dove risiede da più di 10 anni e dove si è fatto conoscere al forno del suo locale "Verace Assaje".

