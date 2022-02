Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Crisi ucraina, gli analisti Cella e Spannaus: «Difficilmente Mosca si fermerà»

Con l'inizio della settimana la Russia di Putin ha rotto gli indugi e ha iniziato l'avanzata in territorio ucraino con il riconoscimento delle due province separatiste del Donbass. I quesiti ora si susseguono, di fronte ai sospetti ormai molto concreti, che le truppe possano puntare direttamentee su Kiev. La Russia si fermerà al versante ovest? Quale sarà il ruolo dell'Italia in vista dell'imminente G7 di Draghi? Il Cittadino ne ha parlato con Giorgio Cella, autore del saggio "Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi", e con l'analista statunitense in Italia, Andrew Spannaus.