Crisi Gianetti Ruote: i lavoratori bloccano la Monza-Saronno

Non si ferma la mobilitazione dei lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, destinatari sabato 3 luglio di una mail che annunciava la chiusura della fabbrica. Nella mattina di mercoledì 14 luglio hanno bloccato la Monza-Saronno al termine di un corteo partito dal presidio e confluito su via Cavour. Mercoledì è programmato anche l’incontro in Assolombarda (immagini di Diego Marturano) LEGGI le notizie sulla Gianetti Fad Wheel (VAI)