Covid, l'arcivescovo Delpini in visita all'hub vaccinale di Paderno Dugnano

Il centro vaccini di Paderno Dugnano è una di quelle realtà sanitarie che, in questi mesi, hanno visto la partecipazione dell'amministrazione comunale, parrocchia e ospedali della zona con un risultato che al momento della chiusura, conterà circa 100mila dosi somministrate. Lo ha sottolineato l'arcivescovo di Milano Mario Delpini che nella giornata di venerdì ha visitato la struttura di via De Marchi, scortato dal sindaco Ezio Casati, dai responsabili della Clinica San Carlo che ha fornito il personale, e da tutte le autorità cittadine religiose, amministrative e militari. E l'arcivescovo ha ricordato l'importanza delle forze dell'ordine insieme al personale sanitario, tutti uniti in uno sforzo anti covid che in questi mesi ha fatto ben sperare sul gran cuore che ha dato forza e anima questo Paese in uscita dall'emergenza.