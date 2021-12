Covid, il sindacato infermieri: «Due anni sotto pressione, siamo anche psicologi e consulenti»

Il Nursind, il sindacato degli infermieri sul territorio brianzolo, conclude l'anno della quarta ondata dell'emergenza sanitaria con un bilancio degli ultimi mesi di pandemia. Nei quali la categoria è rimasta a rischio, per le difficoltà oggettive di un altro anno vissuto pericolosamente. La segreteria del Nursind riporta che in questa fine anno gli operatori sanitari in quarantena dichiarata non sono più di una ventina su tutto il territorio. Si tratta di numeri sotto stimati, che non tengono conto di tante situazioni familiari e specifiche di una categoria che in due anni "non ha mai veramente staccato". Senza dimenticare che in questa fase proprio il sindacato in molti casi ha dovuto fare da consulente e da psicologo per migliaia di infermieri. In assenza di altro.