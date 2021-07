Covid, i più giovani e l'allentamento delle restrizioni: l'analisi di White Mathilda

I ragazzi e l'uscita dalle restrizioni pandemiche. Per associazioni come White Mathilda di Desio la fase nuova coincide con nuove progettualità e con un riassetto della posizione di front line che questa Onlus esercita da più di un decennio, specializzata nel supporto e assistenza delle donne maltrattate e vittime di violenza fisica e psicologica, garantendone l’anonimato. White Mathilda nel 2010 è stata la prima Associazione ad aprire uno Sportello di ascolto e consulenza presso gli Uffici Comunali. Inevitabilmente, dopo un anno e mezzo nel quale le chiamate di emergenza sono aumentate di almeno un 30%, ora si torna lentamente alla normalità in un settore così delicato per le famiglie ma anche per il ruolo intrapreso con amministrazioni locali, servizi sociali e altri soggetti locali. Il Cittadino ne ha parlato con la dottoressa Loredana Leone, psicologa psicoterapeuta.