Cos'è l'Accademia delle eccellenze scolastiche che coinvolge alcune scuole di Monza e Brianza

Come coltivare gli studenti con particolare attitudine per lo studio? L'Università di Pavia lancia il progetto "La Scuola educa il talento" per sviluppare le capacità dei ragazzi più dotati e la Brianza aderisce con diversi istituti tra cui il Martin Luther King di Muggiò, l'Isis Europa Unita di Lissone, il Mosè Bianchi di Monza, il Banfi di Vimercate e l'istituto Comprensivo Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano. Il resto sono Istituti Comprensivi e scuole superiori di ogni parte d'Italia, dalla Sicilia a Bolzano. Il progetto fa capo alla Academy of Distinction, che ha in Giovanni Rottura imprenditore nell'ambito della formazione residente da tempo in Inghilterra, uno dei suoi creatori. Parla al Cittadino del progetto insieme a Roberta Polesinanti (istituto King di Muggiò), la professoressa del Gadda Daniela Rigamonti con gli studenti Antonio Moretta (Fisica, 4R Liceo scientifico), Marta Bolzoni (Matematica, 4S Liceo scientifico), Lorenzo Sioli (Matematica, 4T Liceo scientifico).