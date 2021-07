Cos'è ForestaMi, 3 milioni di alberi sul territorio milanese entro il 2030

ForestaMi è un progetto promosso da Città Metropolitana, Regione Lombardia e Comune di Milano per arrivare a piantumare nel territorio proviniciale 3 milioni di alberi entro il 2030. Un piano di intervento imponente che si avvarrà di condizioni legali del tutto originali, alcuni Comuni stanno già provvedendo a cedere in comodato d'uso gli ettari di aree che vogliono piantumare. Questo significa tra l'altro un sigillo su aree spesso di recupero post industriale o strappate con anni di piani regolatori coraggiosi, alle speculazioni edilizie. Anche per salvare dalla cementificazione terreni interni o limitrofi ai parchi. 20 Comuni dell'area metropolitana hanno già aderito, altri 25 entreranno nel progetto entro settembre. I Comuni di Paderno Dugnano, Bollate, Sesto San Giovanni hanno già dato il loro assenso e entreranno in autunno. Paderno ha già individuato aree a ridosso della Milano-Meda e altre situazioni di confine. Altri centri della zona che potrebbero essere interessati al progetto sono Limbiate e Senago. Di questo progetto hanno parlato i rappresentanti degli enti coinvolti in un'assemblea promossa da Acli Bicocca.

Pier Mastantuono

