Cosa sono i Baby pit stop Unicef inaugurati a Monza

I nuovi baby pit stop Unicef sono stati allestiti in cinque centri civici (San Carlo – San Giuseppe, Cederna, Sant’Albino, San Rocco, Regina Pacis – San Donato) e in altrettante biblioteche (Centro, San Gerardo, San Rocco, Triante e Cederna). A queste location si aggiungono anche quattro farmacie: del Corso in corso Milano, Predari in via Italia, San Rocco in via San Rocco e Triante in via Monte Cervino. Ma non solo. A completare la geografia delle sedici postazioni anche due negozi che hanno voluto aderire all’iniziativa, allestendo al loro interno un angolo dedicato ai neonati: la libreria Tutti giù per terra in via Mauri e Mum on the go in via Appiani. E nella sede dell'associazione ostetriche Felicita Merati che con il Comune di Monza e alcuni privati ha inaugurato i nuovi punti cittadini per allattare e cambiare i pannolini ai bambini. Ecco di cosa si tratta dalle parole dei protagonisti.

Sarah Valtolina

