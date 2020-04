Correzzana: gatto bloccato su un albero, salvato dai vigili del fuoco - VIDEO

Il gatto si è arrampicato fino in cima a un albero e per recuperarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, come nell’immagine più classica delle disavvenure legate agli animali. È successo lunedì 20 aprile a Correzzana. Sul posto l’autoscala e l’automezzo di Carate Brianza. Le squadre del Comando dei vigili del fuoco brianzoli sono riusciti a mettere in salvo l’animale dopo numerosi tentativi. Come commenta la voce fuori campo di chi ha girato le immagini: “L’operazione gatto è terminata”.

Redazione online

Altri articoli