Coronavirus, il tutorial della Protezione civile per realizzare le protezioni per il viso

I volontari di Avpc Monza Soccorso e Campo Volo Cogliate, su indicazione del CCV-MB, Centro di Coordinamento Volontari di Monza e Brianza, hanno realizzato un video tutorial su come assemblare le Protezioni per il Volto, che ormai da sei giorni, grazie a numerose associazioni di Protezione civile di Monza e Brianza stanno confezionando nei laboratori della Fondazione As.Fra. Onlus di Vedano al Lambro. Il progetto di Monza Soccorso e Campo Volo Cogliate è stato il primo in Italia.

