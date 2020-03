Coronavirus, a scuola in “Smart learning”: come funziona alla Milani di Meda e Seveso

A fermare le lezioni all’Istituto professionale “Milani” di Meda, con una sede distaccata anche a Seveso, non è il coronavirus. Studenti e professori, si sono dati da subito appuntamento sul web per delle lezioni in videochiamata e con comunicazioni su piccoli gruppi Whatsapp. Una mattina sui banchi - con l’eco della classe vuota - per una lezione in “Smart learning” spiegata dalla dirigente Maria Alberti e dal professore Marcello Sinigaglia.

LEGGI Tutte le notizie dell’emergenza Coronavirus a Monza e in Brianza

Giorgia Venturini

Altri articoli