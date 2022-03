Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Contro la guerra ma non con l'Ucraina: parla Domenico Di Modugno del Partito comunista

Le motivazioni dei favorevoli alle posizioni di Putin e della Russia. Chi sono e quali le ragioni di chi in qualche maniera giustifica l’interventismo e quindi il riconoscimento delle due province ribelli dell’Ucraina? Ne abbiamo parlato con un esponente storico della federazione del Partito Comunista di Milano, Domenico Di Modugno, tra i primi a manifestare davanti all’Ambasciata Usa di Milano quando sono iniziati a spirare i venti di guerra e ora tra i contrari alla solidarietà incondizionata verso il popolo ucraino. Un campo, quello dei filo russi, forse poco approfondito, sicuramente non sufficientemente soppesato in questi giorni di costernazione e vicinanza al popolo che sta subendo l’attacco di Mosca.