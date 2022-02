ConfCommercio Alta Brianza pronta al rilancio: anche attraverso Pnrr e periferie

Un progetto per la viabilità e per il rilancio commerciale delle periferie e del territorio brianzolo che tocca da vicino la neonata Associazione Territoriale Confcommercio Alta Brianza. Il gruppo capitanato dal presidente Ermanno Gatti ha partecipato a un recente incontro a Milano con il quale sono state illustrate tutte le strategie di connessione tra la città e il sodalizio che unisce le oltre 1.200 attività associate e 18 Comuni rappresentati. Tra i quali Desio, Giussano, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza. Soddisfatto il presidente Gatti che vede nelle linee strategiche in arrivo una grande occasione per un'area così vasta, cerniera tra il Nord Milano e la Brianza.