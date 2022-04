Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Con la Casa della Carità: gli Angeli di quartiere al Villaggio Snia di Cesano Maderno

Gli Angeli di Quartiere hanno invaso le aree verdi di Cesano Maderno. Ha fatto il suo esordio il gruppo di volontariato che coinvolge gli ospiti della Casa della Carità di Seregno. Tanti concittadini di ogni età si sono uniti ai seregnesi per pulire la zona vicina alle Case Snia in attesa di nuovi appuntamenti sempre all'insegna della responsabilità civile e della tutela dell'ambiente. Il progetto è il risultato della collaborazione tra l’amministrazione comunale, Gelsia Ambiente e La Casa della Carità, impegnata da anni in azioni di volontariato sociale, l'iniziativa ha debuttato sabato 26 marzo negli appezzamenti di verde del Villaggio Snia. Gli «Angeli di quartiere» sono proprio i senzatetto ospitati dalla Casa della carità. Sotto l'occhio attento dell'assessore Salvatore Ferro