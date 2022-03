Comuni ricicloni, Usmate Velate svetta

Usmate Velate balza al primo posto nella classifica di Legambiente dei Comuni ricicloni della Brianza per il 2021. E se si pensa che il risultato del territorio è secondo solo alla provincia di Mantova, questo 91.8% di differenziata per una cittadina che conta 10.400 abitanti e circa 470 utenze domestiche è qualcosa di straordinario. Informazione e controllo, questo il binomio dell’eccellente risultato di Usmate Velate, nella descrizione dell’assessore all’Ecologia, Valeriano Riva.Sui 55 Comuni che compongono la provincia di Monza e Brianza, 25 fanno parte della speciale classifica. Il livello di raccolta differenziata è del 79,2%. Nella classifica ci sono 5 realtà che non erano mai entrate in graduatoria: Albiate, Bovisio Masciago, Misinto, Renate e Sovico. I tre Comuni migliori sono Usmate Velate (91,8%), Lesmo (90,7%) e Mezzago (90,1%).

Pier Mastantuono

