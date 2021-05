Comitati di Monza contro il nuovo cemento: le voci della piazza

Dopo dieci anni la società ambientalista di Monza è tornata in piazza per dire no a nuovo cemento: una quindicina i comitati e le associazioni presenti giovedì 13 maggio in piazza Trento Tresto davanti al muncipio. Spiegano il senso dell'iniziativa Giorgio Majoli, portavoce coordinamento comitati e associazioni di Monza; Melissa Pizzo Greco, comitato San Fruttuoso bene comune; Paolo Teruzzi, comitato di quartiere Sant'Albino San Damiano; Antonella Gaddi, comitato residenti ex Area Scotti; Rita Caldarelli, comitato Pro Buon Pastore. Interviste di Federica Fenaroli.