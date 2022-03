Come siamo cambiati a due anni dalla “Zona rossa” nelle parole di Finazzer Flory

Che cosa è cambiato e come siamo cambiati, a due anni dalla Zona Rossa. L’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory è stato uno di quegli artisti che ha proseguito la sua attività per tutti i due anni della pandemia, con le letture di Dante e con tante altre iniziative. Inevitabile che fosse lui a fornire la componente artistica, interpretativa in occasione della iniziativa commemorativa svolta in Università Statale con la partecipazione del Rettore Elio Franzini, Andrea Gori direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico e diversi giornalisti nazionali. Flory ha letto estratti del libro “Ti racconto il mio Covid” realizzato dall’Associazione Ricreativa Culturale della Statale. Ma al di là della parte più declamatoria, ha voluto commentare i suoi due anni di pandemia trascorsa recitando e riflettendo sul futuro del paese e dell’umanità dando libero sfogo alla vena più intellettuale e umanistica che da sempre lo contraddistingue.

Pier Mastantuono

