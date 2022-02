Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Come cambiano le regole della vigilanza bancaria? Lo spiega l’analista Francesco Megna

Come cambiano i rapporti tra imprese e banche, alla luce della nuova legge sulla trasparenza, sui prestiti e sulle transazioni. In una fase nella quale il rating dell'azienda rimane importante ma è assolutamente secondario rispetto ad altri fattori, come le previsioni future, le proiezioni di rischio e altri dati. Parecchio più indicativi sullo stato di salute nel tempo di un soggetto aziendale. Delle novità e delle prospettiva medio e lungo termine, abbiamo parlato con l'analista bancario Francesco Megna.

Pier Mastantuono

Altri articoli