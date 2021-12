Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Colletta alimentare 2021, soddisfatto il presidente di Banco Alimentare Lombardia

1750 tonnellate di alimenti non deperibili raccolti su tutto il territorio, 40mila volontari, 230mila assistiti che già hanno iniziato a ricevere lo scatolame raccolto. Quest'anno davvero la Colletta Alimentare si è superata, arrivando addirittura in alcuni centri particolarmente ricettivi a risultati incredibili. Il presidente di Banco Alimentare Lombardia, Dario Boggio Marzet difficilmente nei suoi 3 anni e mezzo in carica ha assistito a una mobilitazione tanto partecipata e tanto fruttuosa, nobilitata dalle difficoltà connesse con questa difficile fase di ripartenza dopo la pandemia.

Pier Mastantuono

