Collaudo del ponte della Rho-Monza, chiusura temporanea nel weekend del tratto della Milano-Meda

Mancano poche ore alla prova di carico del ponte della Rho-Monza sopra la Milano-Meda. Una prova tecnica che renderà inevitabile la chiusura totale temporanea di un intero tratto della superstrada al traffico, per motivi pratici e di sicurezza. Gli automobilisti vanno incontro a un fine settimana di rallentamenti e di deviazioni per bypassare l'interruzione. Ma questo dovrebbe essere uno degli ultimi stop, sicuramente il più pesante prima del collaudo del viadotto a scavalco sulla superstrada. A partire dalle ore 23 di venerdì 12 novembre fino alle 5 di lunedì 15 novembre, verrà disposta la chiusura al traffico in entrambe le carreggiate, nord e sud, nel tratto interessato, nonché la chiusura dei rami dell’interconnessione con l'autostrada in entrata da Meda per la carreggiata sud della A52 (direzione A1-Bologna) e in uscita dalla carreggiata nord della A52 (direzione Milano). Gli automobilisti potranno seguire i percorsi alternativi nelle strade comunali di Paderno Dugnano e Cormano.