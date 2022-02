Coldiretti in piazza, il delegato provinciale Davide Nava spiega la protesta

Coldiretti in piazza per chiedere lo sblocco di fondi nazionali annunciati, dopo gli aumenti dei costi di energia, mangimi e concimi. Nella giornata di giovedì anche la sezione lombarda ha aderito alla manifestazione nazionale incontrando i collaboratori del prefetto di Milano Renato Saccone con il sostegno del vicesindaco Anna Scavuzzo. In discussione la tutela del Made in Italy ma anche interventi strutturali come i finanziamenti per gli impianti fotovoltaici, che daranno un incentivo importantissimo per i coltivatori diretti e per le aziende nei prossimi anni. E' arrivato il momento di mettere il turbo al settore agro alimentare lombardo in vista delle sfide di metà decennio, come sottolineato dal delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Milano, Lodi, Monza e Brianza, Davide Nava.