Coldiretti, il nuovo direttore Bertolasi illustra il programma

Umberto Bertolasi è il nuovo direttore di Coldiretti Milano e Brianza. Subito dopo l'avvicendamento con il suo predecessore Gallizioli, il Cittadino ha intervistato il 53enne laureato in Scienze forestali all’Università di Firenze che arriva dalla federazione regionale lombarda di Confagricoltura che ha diretto dal 2010. Per parlare del futuro dell'associazione di categoria, ma anche di Ambiente e Impatto Zero, temi sui quali l'associazione di categoria è concentrata da sempre.