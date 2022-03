CoDeBri compie 40 anni e accoglie Sovico: l'intervista al presidente Giuseppe Lissoni

Il Codebri, il Consorzio Desio Brianza, compie 40 anni e festeggia con una serie di conferenze che intendono approfondire in maniera operativa e concreta quanto fatto e quanto si intende fare per il territorio. Il sodalizio nato nel 1982 ha oggi 149 dipendenti sviluppando servizi nella forma dell’azienda speciale con accreditamenti di varia natura a livello regionale per le due aree di intervento. Formazione professionale, dell’Orientamento, del Lavoro, per la certificazione delle competenze, è ente accreditato per i servizi sociosanitari e per i servizi socioassistenziali. E presto allargherà ulteriormente il numero dei Comuni aderenti, con l'ingresso di Sovico. Dei 4 decenni di storia e di lavoro, Il Cittadino ha parlato con il presidente Giuseppe Lissoni che dopo 3 anni sta per arrivare a fine mandato insieme a tutto il consiglio di amministrazione.