Ciclismo: il Museo del Ghisallo festeggia 15 anni e collabora con il Consorzio Villoresi

Il 15 ottobre il Museo del Ghisallo ha compiuto 15 anni e lo ha fatto lontano dai riflettori come solo il mondo del ciclismo sa fare. Ma da marzo, in vista della ripresa dell'apertura al pubblico, la direttrice Carola Gentilini ha già ha messo in progetto la dotazione di una ventina di biciclette griffate Ghisallo che i visitatori potranno affittare per girare la zona. In collaborazione con un partner molto noto in Brianza, il Consorzio Est Ticino Villoresi. Il tutto nell'ambito del progetto Mulm finanziato con bando interregionale.