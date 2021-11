Cibo e agricoltura urbana, dibattito a Nova Milanese con Slow Food

A metà ottobre la città di Milano ha ricevuto l'Earthshot Prize, riconoscimento internazionale patrocinato dal principe William, per le migliori soluzioni per proteggere l'ambiente, e consegnato a Londra. E proprio da questo premio a Nova Milanese è partita la discussione della conferenza dal titolo "Lotta al Cambiamento Climatico", nella quale si sono confrontati domenica mattina i rappresentanti del Partito Democratico di tutta la zona con esponenti di Slow Food Lombardia e Politecnico di Milano Proprio Mattia Iannantuoni, ex ricercatore dell'Osservatorio Food dell'Ateneo milanese, ha fatto riferimento al progetto degli Hub anti-spreco del Comune di Milano che ha avuto il premio internazionale. Nova Milanese, presente con l'assessore Andrea Apostolo, porta avanti da anni un piano di recupero di un'area estrattiva a sud della città che rappresenta il 10% dell'intero tessuto urbano e che è ormai in fase di completamento per riadattare ad area coltivata e di verde urbano un sito di estrazione ormai quasi esaurito.