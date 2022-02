Champions League: Anna Danesi e Beatrice Parrocchiale dopo il big match all'Arena di Monza con VakifBank Istanbul

Champions League amara nel big match di giovedì sera all'Arena di Monza. Il Vero Volley femminile è sconfitto 1-3 dalla formazione di Istanbul, il Vakif campione del mondo in carica. Le brianzole partono bene, poi calano in ricezione e subiscono l’implacabile rientro dal team turco. La qualificazione ai quarti di finale si complica, ma non è impossibile, quando al termine del girone B manca una partita, la trasferta in Finlandia sul campo di Salo.

A fine gara, il match nelle parole della capitana Anna Danesi e del libero Beatrice Parrocchiale.

LEGGI Pallavolo donne, Vero Volley Monza sfida le migliori: il big match di Champions League e poi Conegliano