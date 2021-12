Cesano Maderno, Quattrini Cucine insignita con il titolo di “Attività storica” dalla Regione

Per il gruppo di imprenditori e negozianti brianzoli insigniti con il titolo di Attività Storiche è appena arrivata la chiamata a Palazzo Lombardia e il giorno 14 è in programma la cerimonia ufficiale di consegna dei rispettivi attestati. Intanto il Cittadino conclude la sua panoramica tra i professionisti nominati a questo giro, con Quattrini Cucine di Cesano Maderno che dal 1976 fa arredi su misura e ora beneficia di entusiasmo rinnovato. Per motivi che forse, durante la pandemia sono stati un po' trascurati. Ovvero, il vivere maggiormente la casa, per le restrizioni, ha portato molte famiglie della Valle del Seveso ad avere una attenzione rinnovata verso ambienti domestici più vissuti e più studiati. Per forza di cose. Pier Mastantuono