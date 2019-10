Cesano Maderno: il lago di via Tor Viscosa (quando piove)

Al Villaggio Snia di Cesano Maderno, ogni volta che piove con una certa intensità, via Tor Viscosa si trasforma in un lago. Le radici degli alberi hanno alzato i marciapiedi e compromesso il deflusso dell’acqua. È successo anche lunedì 21 ottobre dopo il nubifragio che ha investito la Brianza di prima mattina.

Cristina Marzorati

