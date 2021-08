Cesano Maderno: i tigli di via San Marco sono salvi, cambia il progetto e si sposta il marciapiede

I tigli di via San Marco a Cesano Maderno sono salvi. Il sindaco Maurilio Longhin con la sua giunta ha deciso di spostare il marciapiede. Dopo i lavori, il passaggio pedonale diventerà quindi promiscuo con una nuova pista ciclabile. Liberando il campo agli alberi, che così avranno tutto il terreno circostante disponibile. Senza recare problemi all'asfalto, non richiedendo ulteriori interventi nel giro di qualche anno. Gli ultimi sopralluoghi avevano evidenziato che gli alberi potevano essere salvati, cogliendo l'occasione per delocalizzare il passaggio pedonale e predisponendo il nuovo tracciato ciclabile in arrivo.