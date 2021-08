Cesano Maderno: ecco il futuro dei beni confiscati alla mafia, sopralluogo in via Verbano

Il Comune di Cesano Maderno ha avuto il via libera dall’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per l'utilizzo a fini sociali di due immobili in città. Uno di questi è una villa signorile di via Verbano dove troverà spazio, e ottima collocazione anche logistica, la Fondazione Dopo di Noi per l'assistenza alle persone con disabilità. Invece l’immobile di via della Liberazione è un appartamento di due locali, comprendente anche un box, posto al piano terreno di una casa a corte e sarà destinato all'emergenza abitativa del territorio. Il Cittadino ha fatto un rapido sopralluogo con sindaco cesanese Maurilio Longhin per vedere il bene di via Verbano sequestrato alla ndrangheta qualche anno fa.