Ceriano Laghetto: il presidio dei lavoratori alla Gianetti Fad Wheels, chiusa con una mail

Sabato la lettera di licenziamento collettivo per 152 dipendenti di Gianetti Fad Wheels, ora il presidio ad oltranza a Ceriano Laghetto per ottenere risposte alle troppe questioni rimaste in sospeso. «Clienti in attesa delle commesse, un fulmine a ciel sereno», dice un lavoratore.

«La prima azienda in Italia in cui viene seguto questo tipo di protocollo, fino a sabato si lavorava», sottolinea un dipendente dal 1996.

Diego Marturano

