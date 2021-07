Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Ceriano Laghetto: i lavoratori Gianetti tengono duro

Dopo dieci giorni di presidio a Ceriano Laghetto, non si è ancora mosso nulla da parte della proprietà. Il 14 luglio è previsto un incontro in Assolombarda, ma non è chiaro se l'ad di Gianetti Fad Wheels si presenterà.

Intanto il territorio si mobilita per sostenere i lavoratori: la protezione civile di Ceriano ha fornito le strutture, quella di Solaro i viveri.

Diego Marturano

