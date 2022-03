Centro ascolto Caritas e i profughi dall'Ucraina: il problema è la casa

L'aiuto nella quotidianità. Questo il bisogno maggiore per le 8 famiglie, 11 adulti e 20 minori ucraini che dal 9 marzo sono arrivati a Vimercate e che lentamente si stanno adattando alla vita quotidiana italiana. Il Centro di Ascolto Caritas di Vimercate e Burago Molgora sta facendo il possibile per far sentire a casa i profughi: al di là della prima accoglienza e della sistemazione domiciliare, che comunque non è facile e non è risolta, ci sono anche problematiche di inserimento nella vita quotidiana brianzola. Il Cittadino ne ha parlato con Pinuccia Pirola, coordinatrice del centro parrocchiale di accoglienza di Vimercate e Burago.