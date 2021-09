Case della Salute: l'assessore Moratti spiega il progetto previsto nella nuova mappa della sanità lombarda

Come e cosa saranno le Case della Salute dopo la Riforma, le strutture che faranno da livello intermedio tra il territorio e la Sanità lombarda? Lo ha iniziato a spiegare al Cittadino in una breve intervista l'assessore regionale Letizia Moratti in occasione del suo passaggio brianzolo a Meda. La finalità è di promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini, soprattutto delle loro organizzazioni, assicurando forme di programmazione dei servizi e di valutazione dei risultati nei vari presidi e servizi. In Lombardia sarebbero già una quindicina le strutture pronte ad ospitare servizi di questo tipo.