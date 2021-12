Case della Salute: l'assessore monzese Merlini e il consigliere regionale Monti commentano la prima mappa per la Brianza

È arrivata la prima scelta delle Case di Comunità sul territorio lombardo, una prima mappatura che promette di innescare numerose dinamiche positive nel caso in cui la riforma si attuasse in maniera efficiente. Nelle intenzioni dei relatori si avvicinerà il servizio al cittadino, ma si dovranno necessariamente implementare il collegamento, i servizi per il territorio attorno a queste cittadelle della salute che si verranno a creare. In alcune zone del territorio le case della salute saranno anche occasione per salvare e riusare patrimoni architettonici del passato. Il Cittadino ne ha parlato con l'assessore monzese ai Servizi sociali e ai Piani di zona Desiree Chiara Merlini e con il consigliere regionale Andrea Monti che ha seguito la riforma sanitaria a Palazzo Lombardia.