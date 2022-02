Carate, l’associazione Elikya porta in scena lo spettacolo scritto con l’arcivescovo

C'è un legame molto stretto che collega l'associazione Elìkya con la Brianza. E nello scorso fine settimana lo ha ribadito con forza la città di Carate Brianza che è accorsa ad applaudire lo spettacolo dal titolo "Uomini con il Fuoco Dentro" al Cine Teatro Agorà. Del resto l'occasione non era solo quella di tornare a teatro per passare qualche ora in compagnia e in spensieratezza. L'opera infatti è tratta da un racconto scritto dall'Arcivescovo Mario Delpini. Anzi, come precisato dalla vice presidente dell’associazione, Paola Gestori, il testo è stato adattato in stretta collaborazione con Delpini, grande appassionato di scrittura che si è prestato a collaborare con Elikya e con il suo direttore di origine congolese Raymond Bahati. I circa 600 spettatori che hanno affollato entro i limiti di capienza la sala caratese hanno potuto assistere al risultato della collaborazione tra il più alto prelato milanese e il gruppo che da 12 anni porta avanti un coro ed eventi multi culturali all'insegna dell'integrazione e dell'incontro tra tradizioni culturali di tutte le parti del mondo. Pier Mastantuono