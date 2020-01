Carate Brianza: nel laboratorio e dietro le quinte della Befana sul Lambro 2020

L’appuntamento è per domenica 5 gennaio 2020 alle 18.30 sul fiume al ponte di Agliate (Carate Brianza) e i laboratori per la tradizionale Befana sul Lambro sono in piena attività per definire gli ultimi particolari dell’allestimento che da 33 anni si ripete promosso dalla Commissione Cultura Alternativa e dal Comitato per il diritto al Mito-Festa dei bambini e della gente della valle del Lambro. Il tema quest’anno è Befana Disordinatamondo e questo è un piccolo viaggio “dietro le quinte”.

Signorini Federica

