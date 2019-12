Carate Brianza: la fiaccolata per Denis Roatis a un mese dall’incidente mortale in via Milano

Una fiaccolata per ricordare a un mese esatto dal tragico incidente che ha tolto la vita a Denis Roatis, investito e ucciso da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Milano. Lunedì 30 dicembre, famigliari, amici e parenti si sono riuniti in un altro grande abbraccio nei pressi del luogo dell’incidente, all’altezza di via Genova, alla sorella Alessia, a mamma Heidi e papà Cristian.

Denis Roatis era stato investito il 30 novembre, poco dopo le 17.20 mentre attraversava sulle strisce pedonali; era stato urtato da una Renaut Twingo che arrivava dal centro del paese. L’affetto dei caratesi si è da subito riversato sulla famiglia, in occasione di una prima fiaccolata organizzata per il 3 dicembre, e durante i funerali.

Signorini Federica

