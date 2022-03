Cancro Primo Aiuto per l'Ucraina, partito da Seregno il tir carico di aiuti

Cancro Primo Aiuto per l'Ucraina. E' partito nella giornata di martedì da Seregno il tir carico di abbigliamento invernale destinati ai profughi che già si trovano in Moldavia: qui sono andati i rappresentanti dell'associazione accolti a Chisinau dall'ambasciatore italiano Lorenzo Tomassoni. Si tratta di un nuovo passo all'insegna della solidarietà per l'associazione di Flavio Ferrari che si è avvalsa della collaborazione con Nicola Caloni della Caloni Traporti per lo stoccaggio e il trasferimento. Presenti al momento del carico, il sindaco di Seregno Alberto Rossi e il consigliere regionale Gigi Ponti, amico e promotore di Cancro Primo Aiuto. Il Cittadino ha parlato anche con loro.