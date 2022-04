Cancro primo aiuto: consiglio straordinario a Villa Fontana e nuove donazioni

Consiglio direttivo straordinario per Cancro Primo Aiuto che nella serata di martedì si è radunato a Villa Walter Fontana di Capriano. CPA ha ufficializzato nuove, importanti donazioni. Un’autovettura di servizio è stata affidata al Comitato Cri di Castiglione delle Stiviere per attività sociali per la consegna della spesa e dei medicinali e tre sanificatori per ambulanze sono stati dati ai comitati Cri di Monza, Sondrio e Castiglione delle Stiviere. La serata è stata l’occasione anche per due riconoscimenti speciali: uno per l’amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto Flavio Ferrari, che è stato nominato consigliere onorario del Comitato di Monza della Cri e l’altro da parte di CPA al presidente di Fisi Alpi Centrali, Franco Zecchini.