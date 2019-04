Calcio, serie C: Monza dalla Giana senza Marchi e Scaglia

Monza senza Scaglia (squalificato) e Marchi (infortunato) per la trasferta sul campo della Giana a Gorgonzola. Si gioca domenica alle 16.30, in palio l'occasione per i biancorossi per ripartire alla ricerca del miglior piazzamento playoff.