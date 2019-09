Calcio, serie C: Monza contro la Juve U23 ad Alessandria (e in diretta TV)

Sfida evocativa per il Monza nel posticipo del lunedì della serie C. Biancorossi in campo al Moccagatta di Alessandria per la settima giornata contro la Juventus Under 23 per riprendere il filo del discorso iniziato a inizio campionato dopo lo stop casalingo con la Robur Siena e il momentaneo sorpasso in testa alla classifica da parte dell’Alessandria. Fischio d’inizio alle 21, partita in diretta tv su Rai Sport (il palinsesto annuncia primo tempo canale 58, secondo tempo canale 57).

Diego Marturano

