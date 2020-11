Calcio Serie B: Monza contro Pordenone, caccia alla terza vittoria consecutiva

Il Monza in campo sabato 21 novembre alle 14 a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. La squadra di Brocchi è reduce da due vittorie consecutive in campionato, ma il mister potrebbe non esserci a causa di un problema di salute. Probabile formazione: Monza (4-3-1-2) 1 Lamanna; 31 Sampirisi, 6 Bellusci, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto; 21 Armellino, 5 Fossati, 20 Barillà; 7 Boateng; 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho. A disp.: 12 Sommariva, 22 Di Gregorio, 2 Donati, 18 Bettella, 19 Scaglia, 32 Lepore, 98 Pirola, 8 Barberis, 10 D’Errico, 16 Frattesi, 28 Colpani, 99 Machin, 24 Maric, 77 Marin. All.: Brocchi.

Diego Marturano

Altri articoli