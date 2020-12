Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Calcio Serie B: il Monza in trasferta contro la Reggiana (aspettando Balotelli)

Al Monza arriva Mario Balotelli, ma prima c'è da pensare alla Reggiana per il campionato di serie B di calcio, sul calcio di Reggio Emilia: una gara vincere assolutamente per la classifica, anche senza Boateng, fermato da un problema alla caviglia. Probabile formazione: MONZA (4-3-1-2); 1 Lamanna; 2 Donati, 6 Bellusci, 29 Paletta, 31 Sampirisi; 16 Frattesi, 8 Barberis, 20 Barillà; 28 Colpani; 9 Gytkjaer, 24 Maric. All. Brocchi. A disp.: 12 Sommariva, 22 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Scaglia, 30 Carlos Augusto, 32 Lepore, 98 Pirola, 5 Fossati, 10 D’Errico, 16 Frattesi, 21 Armellino, 99 Machin, 47 Mota Carvalho, 77 Marin.