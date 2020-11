Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Calcio serie B: il Monza attende la Reggina

Torna all'U-Power Stadium il Monza. Dopo le vittorie con Cittadella e Frosinone ed il pareggio con il Pordenone, la squadra di Brocchi (al rientro dopo l'operazione ai calcoli renali) cerca di innestare la quarta, la quarta prestazione positiva di fila in campionato. In campo sabato 28 novembre alle 16 con la Reggina. Probabile formazione: MONZA (4-3-1-2); 1 Lamanna; 2 Donati, 6 Bellusci, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 8 Barberis, 20 Barillà; 7 Boateng; 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho. All. Brocchi. A disp.: 12 Sommariva, 22 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Scaglia, 31 Sampirisi, 32 Lepore, 5 Fossati, 10 D’Errico, 21 Armellino, 28 Colpani, 99 Machin, 24 Maric, 77 Marin.