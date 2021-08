Calcio serie B, ecco i convocati di Monza-Cremonese. Mister Stroppa presenta il match

Esordio casalingo per il Monza. Al termine dell’allenamento di rifinitura svolto in sabato 28 agosto a Monzello, mister Stroppa ha convocato 22 giocatori per Monza-Cremonese, gara valida per la seconda giornata di serie B in programma domenica 29 agosto alle 20.30 all’U-Power Stadium, con diretta tv su Sky, Dazn e Helbiz Media. Di seguito la lista completa:

Donati, Caldirola, Machin, Gytkjaer, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Barillà, Bettella, Siatounis, Rubbi, Scozzarella, Antov, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Brescianini, Mota Carvalho, D’Alessandro, Vignato, Ciurria, Pirola.

Prima convocazione per l’ultimo acquisto, il difensore bulgaro Antov che ha svolto tutta la rifinitura col gruppo. Indisponibili Lamanna, Mazzitelli, Barberis e Valoti, oltre allo squalificato Sampirisi. Non convocato anche Giuseppe Bellusci, in procinto di trasferirsi ad Ascoli.

Diego Marturano

